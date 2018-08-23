89 социальных объектов построят на Сахалине до конца 2018 года

Южно-Сахалинск, , 11:59 — REGNUM До конца 2018 года в Сахалинской области будет построено 89 социальных объектов. На эти цели регион получит из федерального бюджета 13,6 млрд рублей. Регион получит самое большое финансирование из всех субъектов ДФО из «единой дальневосточной субсидии» — 25,3 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В 2018 году в Южно-Сахалинске будет введен в эксплуатацию водно-оздоровительный комплекс, способный принимать соревнования по водным видам спорта всероссийского уровня. Помимо этого, будут сданы объекты жилищной и спортивной инфраструктуры в областной столице и муниципалитетах. До 2020 года в Южно-Сахалинске, муниципалитетах Сахалина и Курил будут построены новые школы. Новую больницу получит самый удаленный район островного региона — Северо-Курильский. На Южных Курилах сейчас проводится реконструкция существующей больницы.

В Южно-Сахалинске появится ледовый комплекс, а в Курильске — хоккейный корт и комбинированные спортивные площадки. В Горнозаводске создадут систему искусственного оснежения и освещения горнолыжной трассы, в Углегорске и Томари будут реконструированы стадионы. Будет развиваться и горнолыжный курорт «Горный воздух».

Также в муниципалитетах появятся новые объекты коммунальной инфраструктуры — котельные, полигон бытовых отходов. В поселке Смирных на федеральные средства построят пожарную часть.

По всей области будут строится дороги, инженерные коммуникации, газифицироваться котельные.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании во Владивостоке полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и представители дальневосточных регионов обсудили вопросы использования единой субсидии. Трутнев подчеркнул, что недопустима ситуация, при которой полученное финансирование не будет освоено. Финансирование на социальные объекты в ДФЫО составило 53,7 млрд рублей. Средства выделил федеральный бюджет. Приоритет отдан Сахалинской области — регион получит самое большое финансирование в размере 25,3 млрд рублей.