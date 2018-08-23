«Укоренный вариант пенсионной реформы не даст преференций для людей»

Красноярск, , 11:44 — REGNUM В повышении пенсионного возраста есть много плюсов и минусов. То, что надо в перспективе этот вопрос решать, — это однозначно. Россия одна из стран на мировом экономическом пространстве, которая должна шагать в ногу со всеми развитыми странами, заявил корреспонденту ИА REGNUM кандидат в члены Общественной палаты Красноярского края, экс-депутат ЗС края Анатолий Матюшенко.

«Но на сегодняшний день предложенный вариант пенсионной реформы сырой и недоработанный. Во-первых, например, человек уверенно чувствует на работе и знает, что после 55−60 лет его на пенсию не отправят. При этом при достижении этого возраста он получит надбавку в виде пенсии. В случае принятия реформы, люди лишаются этого премиального вознаграждения. Во-вторых, в варианте укоренного перехода не остаётся никаких преференций для людей предпенсионного возраста», — пояснил эксперт.

Также в законопроекте никак не обозначена тема ответственного отношения к работе, не установлен определенный стаж работы, то есть люди, которые отработали 10 лет и 40 лет, получают одинаковую пенсию, это социальная несправедливость, отсутствуют преференции за непрерывный стаж работы. Кроме того, в случае смерти человека до наступления пенсии, накопленные им деньги следует передать семье в какой-либо пропорции, может быть, с процентным удержанием, но будет сам факт того, что государство не забыло, что человек работал на страну и ушел из жизни раньше пенсионного возраста.

«Достаточно много таких негативных факторов, которые не привлекают население страны к реформе пенсионного возраста. Этот вопрос обязательно надо решать, но нужно проработать систему преференций для людей, которые добросовестно и долго работали. Очень много нюансов, которые стоит учесть, донести до населения, а потом уже принимать законопроект. Подчеркиваю, не ускоренными темпами, а, например, сделать переходный период — пять лет в течение 10 лет. Реформу надо проводить аккуратно», — высказал свое мнение Матюшенко.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»