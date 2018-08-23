Российские и чешские атомщики перевели АЭС «Темелин» на обновленное топливо

Москва, , 11:38 — REGNUM Загрузка в реактор АЭС «Темелин» (Чехия) усовершенствованной модификации ядерного топлива российского производства стало результатом работы специалистов двух стран, сообщила 23 августа пресс-служба Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

В сообщении говорится, что загрузка 48 тепловыделяющих сборок (ТВС) в активную зону реактора ВВЭР-1000 новой модификации была произведена в рамках планово-предупредительного ремонта атомной станции.

В отличие от предыдущего поколения ТВС, новые сборки обеспечивают более высокую экономическую эффективность ядерного топлива.

«Мы со своей стороны готовы и далее поставлять в Чехию современное и надёжное ядерное топливо, внедрять инновационные конструкции и модификации ТВС нового поколения», — прокомментировал событие старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО «ТВЭЛ» Олег Григорьев.

Добавим серийное обновленного ядерного топлива началось в этом году на Машиностроительном заводе в городе Электросталь. Российское предприятие сборки на оба энергоблока чешской АЭС в рамках заключенного контракта с энергетической компанией ČEZ.

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