Четверг, 23 Августа 2018 года
13:17:30 МСК

Российские и чешские атомщики перевели АЭС «Темелин» на обновленное топливо

Экономика

Новые тепловыделяющие сборки повышают экономическую эффективность ядерного топлива

Москва, 23 августа 2018, 11:38 — REGNUM  Загрузка в реактор АЭС «Темелин» (Чехия) усовершенствованной модификации ядерного топлива российского производства стало результатом работы специалистов двух стран, сообщила 23 августа пресс-служба Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

В сообщении говорится, что загрузка 48 тепловыделяющих сборок (ТВС) в активную зону реактора ВВЭР-1000 новой модификации была произведена в рамках планово-предупредительного ремонта атомной станции.

В отличие от предыдущего поколения ТВС, новые сборки обеспечивают более высокую экономическую эффективность ядерного топлива.

«Мы со своей стороны готовы и далее поставлять в Чехию современное и надёжное ядерное топливо, внедрять инновационные конструкции и модификации ТВС нового поколения», — прокомментировал событие старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО «ТВЭЛ» Олег Григорьев.

Добавим серийное обновленного ядерного топлива началось в этом году на Машиностроительном заводе в городе Электросталь. Российское предприятие сборки на оба энергоблока чешской АЭС в рамках заключенного контракта с энергетической компанией ČEZ.

Читайте также: В «ТВЭЛ» провели испытания топлива для реакторов на быстрых нейтронах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Атомная энергетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить