В Якутии из-за низкого уровня воды простаивают грузы северного завоза

Якутск, , 11:28 — REGNUM Флот, доставлявший грузы по реке Яна в отдалённые населённые пункты с сезонной транспортной доступностью, вынужден простаивать и-за низкого уровня воды. Грузоотправитель и грузоперевозчик несут убытки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О возникших при осуществлении северного завоза проблемах информирует телеканал «Якутия 24». Уголь из-за низкого уровня воды вынуждены разгружать в посёлке Нижнеянск, хотя изначально собирались везти в населённый пункт Усть-Куйга. Суда стоят в ожидании подъёма уровня воды, но прогноз гидрометеорологов неутешителен.

«Простои флота в ожидании выгрузки приносят большие убытки не только грузоотправителю, но и перевозчику — Ленскому пароходству», — отметили в ПАО «Ленское объединённое речное пароходство» (ЛОРП).

По состоянию на 22 августа в Нижнеянске выгружено порядка 27 тысяч тонн угля, а всего доставить по реке Яна необходимо 130 тонн. О возникших при доставке угля сложностях ЛОРП уведомило Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии и республиканское министерство транспорта и дорожного хозяйства.

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Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные проблемы при доставке жизненно важных грузов в отдалённые населённые пункты Якутии с сезонной транспортной доступностью возникают ежегодно. Так, в 2017 году трудности были настолько серьёзными, что заставили задуматься о необходимости смены схемы северного завоза. Тогда из-за мелководья на реках, по данным на 22 августа, было доставлено 58% грузов.