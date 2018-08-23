Четверг, 23 Августа 2018 года
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«Торговая война»: Китай ответил США новыми пошлинами на $16 млрд

Экономика

Решение властей Китая вступило в силу 23 августа с 12:01 по пекинскому времени (07:01 мск)

«Торговая война»: Китай ответил США новыми пошлинами на $16 млрд
Морской контейнер

Пекин, 23 августа 2018, 11:11 — REGNUM  Пошлины Китая на товары из США в размере 25% вступили в силу с 23 августа 2018 г. Общий оборот товаров, который будет обложен пошлиной, составит $16 млрд. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Так, официальный Пекин отреагировал на введение Вашингтоном новых 25-процентных пошлин на импорт товаров из Китая.

«Китай вводит по отношению к США пошлины в размере 25%», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что решение властей Китая вступило в силу с 12:01 по пекинскому времени (07:01 мск).

Как передавало ИА REGNUM, ранее в министерстве коммерции КНР сообщили, что введение Вашингтоном повышенных пошлин на ввоз китайских товаров нарушает принципы ВТО.

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Торговая война между Китаем и США
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