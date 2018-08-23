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Сотрудника СХК отметили на конкурсе лучших строителей в атомной отрасли

Экономика

На предприятии он курирует строительство всех объектов, на которых будут отрабатываться ядерные технологии нового поколения

Томск, 23 августа 2018, 11:10 — REGNUM  Сотрудник дирекции опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) Сибирского химического комбината (СХК, в компанию Росатома «ТВЭЛ») Денис Деменёв признан одним из лучших специалистов госкорпорации «Росатом», сообщает 23 августа пресс-служба предприятия.

«На VI отраслевом конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии в комплексе капитального строительства атомной отрасли-2018» он занял II место в номинации «Лучший специалист строительного контроля», — говорится в сообщении.

На предприятии отмечают, что Деменёв работает в отделе строительного контроля дирекции ОДЭК по проекту «Прорыв» с 2015 года. Он курирует весь комплекс общестроительных работ на всех строящихся объектах ОДЭК, где будут отрабатываться ядерные технологии нового поколения.

В отборочном туре конкурса приняли участие более трех тысяч человек. Мероприятие проводилось госкорпорацией «Росатом» и отраслевым центром капитального строительства «Росатома» при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, правительства Ростовской области и Российского союза строителей при участии Московского государственного строительного университета.

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Атомная энергетика
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