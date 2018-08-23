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Губернатор Чукотки объяснил Путину падение золотодобычи в округе

Экономика

Глава окружной администрации связывает падение производства золота с истощением наиболее богатых месторождений «Купол» и «Двойное»

Губернатор Чукотки объяснил Путину падение золотодобычи в округе
Золото самородок

Москва, 23 августа 2018, 10:56 — REGNUM  Письмо с просьбой о поддержке золотодобывающей промышленности Чукотского автономного округа направил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Роман Копин. Об этом пишут 23 августа «Ведомости».

По сведениям издания, глава окружной администрации обеспокоен снижением золотодобычи в регионе, он связывает падение производства золота с истощением наиболее богатых месторождений «Купол» и «Двойное».

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Поскольку в Чукотском автономном округе есть большое количество перспективных с точки зрения добычи драгметалла объектов, губернатор просит федеральные власти увеличить госфинансирование изыскательских работ и облегчить лицензирование участков недр.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа чукотский губернатор Роман Копин заявил президенту России Владимиру Путину о том, что региональные власти собираются снизить зависимость округа от добычи золота.

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Золотодобыча
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