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Юрий Трутнев оценил готовность павильона Камчатки на площадке ВЭФ-2018

Экономика

Павильон Камчатского края символизирует красную икру

Петропавловск-Камчатский, 23 августа 2018, 11:01 — REGNUM  Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев оценил готовность павильона Камчатки на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Экспозиция состоит из четырех оранжевых блоков, символизирующих икринки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Три павильона будут разделены по темам: «Кроноцкий заповедник», «Туризм» и «Культура». В основном же павильоне будет установлен светодиодный панорамный экран на 360 градусов, с помощью которого посетители смогут ощутить своё присутствие на полуострове.

В четверг, 23 августа, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов оценили готовность павильона полуострова.

Павильон Камчатки соседствует с экспозицией Сахалинской области, символизирующей мостовой переход остров — материк и оснащён моделью скоростного поезда.

Как сообщало ИА REGNUM, IV Восточный экономический форум пройдет 11 — 13 сентября 2018 года во Владивостоке на острове Русский, на площадке Дальневосточного федерального университета. На ВЭФ запланировано 50 деловых мероприятий. Традиционно главным событием форума станет Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Тема заседания в этом году: «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».

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Восточный экономический форум
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