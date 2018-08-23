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На Тутаевском моторном заводе модернизируют двигатели для «Кировцев»

Экономика

В двигателях изменена конструкция и применена новая электронная система управления

На Тутаевском моторном заводе модернизируют двигатели для «Кировцев»
Иллюстрация: Kzgroup.ru
Трактор «Кировец»

Тутаев, Ярославская область, 23 августа 2018, 10:51 — REGNUM  Специалисты Тутаевского моторного завода работают над модернизацией двигателей, предназначенных для сельскохозяйственных тракторов серии К-744 — «Кировцев», выпускаемых на петербургском предприятии, сообщает 23 августа пресс-служба компании «КамАЗ».

"Уже изготовлена опытно-промышленная партия из десяти моторов для «Петербургского тракторного завода», в которых применена новая электронная система управления. В ближайшее время эти двигатели в составе тракторов пройдут эксплуатационные испытания», — прокомментировал ход работ заместитель главного конструктора «ТМЗ» по двигателям Андрей Шутов.

Отмечается, что главные изменения коснулись конструкции основных систем и агрегатов мотора. Так, например, для повышения надёжности работы топливного насоса и форсунок были применены новые топливные трубопроводы с быстроразъёмными соединениями.

Перемены также затронули внешний вид изделия. Обновлённый мотор будет представлен в тёмно-синем цвете, а не в чёрном, как было ранее. Современный дизайн включает в себя металлический логотип «ТМЗ», размещённый на крышках головки цилиндра, и информационные этикетки, находящиеся на различных узлах и агрегатах двигателя.

Тутаевский моторный завод — крупное машиностроительное предприятие, являющееся градообразующим для города Тутаев Ярославской области. В 2016 году предприятие перешло под контроль «КАМАЗа».

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