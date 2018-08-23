Кемерово, , 10:47 — REGNUM К повышению пенсионного возраста отношение философское. Время само диктует принимать такие решения. Мир меняется, люди стали жить дольше, за последние 100 лет продолжительность жизни увеличилась практически в два раза, повысилось качество жизни, всё это говорит о правильности этого шага, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель президиума Координационного совета национальных общественных объединений Кемеровской области, член Общественной Палаты кемеровской области Радомир Ибрагимов.

«Торопиться на пенсию не стоит, люди старшего возраста еще полны опыта, сил, знаний. У человека должно быть позитивное мировоззрение, он должен сам троить свою судьбу, занимать активную жизненную позицию, стремиться к чему-то в этой жизни. Социальная пассивность некоторых граждан обрекает их волочить нищенское существование, нельзя быть иждивенцем, сидеть и жать, когда тебе дадут «пряник», их на всех не хватает», — считает эксперт.

По его мнению, пенсия должна составлять не треть от зарплаты, как сейчас, а две трети (60−70%) от зарплаты. Так живёт весь цивилизованный мир. Чтобы и граждане России жили цивилизовано на достойную пенсию, надо повысить пенсионный возраст.

«Социальное иждивенчество прививали 70 лет советской власти. Граждане привыкли, что государство им должно и от него что-то нужно требовать, В первую очередь люди сами должны заботиться о своей жизни, а не надеяться только на государство. Прогресс и изменения в мире нельзя остановить, нельзя оглядываться назад, надо двигаться в ногу со временем», — высказал свое мнение Ибрагимов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»