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Крупнейший банк США назвал 2018 год потерянным для евро

Экономика

После падения в первом квартале европейская экономика не показала уверенного восстановления

Крупнейший банк США назвал 2018 год потерянным для евро
Иван Шилов © ИА REGNUM
США

Вашингтон, 23 августа 2018, 10:36 — REGNUM  Крупнейший американский банк JPMorgan понизил прогноз курса европейской валюты на конец текущего года с $1,2 за один евро до $1,12, назвав 2018 год потерянным для евро, сообщает Bloomberg.

Как отметили аналитики JPMorgan, это связно с кризисом в странах с развивающейся экономикой, который оказал давление на европейскую валюту. Кроме того, полагают эксперты, после падения в первом квартале европейская экономика не показала уверенного восстановления.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля состоялась двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. Стороны пришли к согласию о прекращении торговой войны. По итогам встречи глава Белого дома объявил, что США и ЕС «вступают в новый период».

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Экономика Евросоюза
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