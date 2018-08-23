В Эр-Рияде опровергли отказ от IPO Saudi Aramco

Эр-Рияд, , 10:06 — REGNUM Сообщения о полном отказе от проведения первичного размещения акций (IPO) нефтяной компании Saudi Aramco являются «спекуляцией». Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, сообщает The Financial Times.

Эр-Рияд по-прежнему готов к продаже части госкомпании, однако сроки вывода на биржу будут определяться множеством факторов, например, условиями на рынке. Помимо этого на процесс влияет намерение нефтяной компании купить долю в химической и металлургической корпорации Sabic.

Готовясь к выводу Saudi Aramco на биржу, саудовские власти предприняли ряд мер, которые позволят защитить интересы компании и её будущих частных акционеров. Так, в стране обновлены закон «О налоге на нефть и газ» и долгосрочная эксклюзивная концессия Saudi Aramco на разработку недр.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило об отказе Саудовской Аравии от первичного размещения ценных бумаг Saudi Aramco. Отмечалось, что IPO отменено и на внутреннем, и не внешнем рынке, а группа работавших над сделкой финансовых консультантов распущена.

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