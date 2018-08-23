Россия нарастит поставки бензина и дизтоплива в Киргизию

Бишкек, , 09:35 — REGNUM Объемы беспошлинных поставок российского дизельного топлива и бензина в Киргизию вырастут в 2018 году. Об этом 23 августа сообщает государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования при правительстве Киргизии.

Наращивание поставок стало возможным из-за поправок к существующему плану импорта российских горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Киргизию. Они внесены для бесперебойного обеспечения жителей Киргизии светлыми нефтепродуктами, включая дизельное топливо.

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Объемы беспошлинных поставок дизельного топлива увеличены в текущем году на 150 тыс. тонн — до 485 тыс. тонн, бензина — до 460 тыс. тонн (+50 тыс. тонн). При этом Россия уменьшит объем поставок сырой нефти до 50 тыс. тонн. Также обговорена поставка 100 тыс. тонн топлива для реактивных двигателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Киргизии высказывались опасения, что ГСМ не хватит до конца года. По официальным данным, страна импортирует от 70 тыс. до 100 тыс. тонн горюче-смазочных материалов в месяц. При этом 90% бензина и дизтоплива поставляется из России и Казахстана, и лишь 10% потребностей закрывают собственные нефтеперерабатывающие заводы.

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