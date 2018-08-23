Deutsche Bank пригрозил правительству РФ

Москва, , 09:31 — REGNUM Подразделение Deutsche Bank в Лондоне может прекратить деловые отношения с правительством России. О такой возможной перспективе говорится в письме, направленном 27 июня, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

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Deutsche Bank уведомил, что анализирует предоставляемые правительству России услуги и имеющиеся у него данные в рамках практики Know your customer (KYC, «знай своего клиента»), которая подразумевает получение информации о клиентах для предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма. При этом банк потребовал от правительства РФ обновить клиентскую информацию о себе и попросил связаться с ним в течение месяца, в противном случае он может потребовать «прекратить наши деловые отношения».

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Обозначенные сроки уже прошли. Российские власти отвечать на письмо не стали, однако никаких других уведомлений от Deutsche Bank за этим не последовало. При этом не уточняется, какие операции Deutsche Bank проводил для правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2017 года финансовые органы США и Великобритании объявили о принятом ими решении оштрафовать Deutsche Bank на 629 млн долларов за участие в схеме отмывания денег через свои филиалы в Великобритании и России. По данным расследования, через банк было выведено около 10 млрд долларов из России.

Добавим, что в сентябре 2015 года германский Deutsche Bank принял решение свернуть в России свой бизнес корпоративных банковских услуг и ценных бумаг. Таким образом финансовая организация планировала уменьшить сложности процессов, затрат, рисков и использования капитала. Также заявлялось и о скором прекращении депозитарного обслуживания клиентов. Все услуги, предоставляемые Deutsche Bank, остались доступны для российских клиентов, однако теперь за ними нужно обращаться в международные офисы финансовой организации.

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