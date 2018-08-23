«Мужественное политическое решение – отложить реформу на 1–2 года»

Красноярск, , 10:19 — REGNUM Россия в ситуации с принятием пенсионной реформы напомнила, что она большая любительница наступать на одни и те же грабли. Правительство РФ, находящееся под большим прикрытием президента и «Единой России», отвыкло от решения политических задач. Такое ощущение, что члены правительства проходят какую-то стажировку в роли министров, что реальная политическая деятельность министров где-то вдалеке от них, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Центра стратегического прогнозирования и программ развития Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева Юрий Москвич.

«На самом деле Россия бурно развивается, меняется общественное мнение, появляются новые социальные группы, и такой небрежный ход с повышением пенсионного возраста, который был сделан, изначально был обречен на негативное отношение общества. России нужно меняться в этом направлении, особенно меняться нужно государственным чиновникам, которые ведут политическую борьбу за право быть у власти», — полагает эксперт.

Но не только правительство РФ виновато в таком непродуманном шаге. Разговоры о пенсионной реформе начали вести 7−8 лет назад, и все политические партии, включая оппозиционные, должны были заняться этим вопросом и высказать своё отношение к этому. Это очень большой удар по всем оппозиционным партиям, они не выполняют свою важную роль — замечать слабые места в некоторых реформах правящей партии, делать их обсуждаемыми и улучшать качество принятых действующей властью решений.

«Общество в широком смысле этого слова (эксперты, журналисты) оказалось не готово к переменам, оно разве не понимало, что страна стоит на грани необходимых решений такого рода? Надо было обсуждать и освещать это вопрос. Это удар по всем институтам, которые либо представляют основу власти в России, либо должны помогать и способствовать качественным решениям этой власти», — считает Москвич.

Власти в России пора перейти от проб и ошибок к освоению другого политического опыта, к прогнозированию и планированию каких-либо важных шагов. Страну в ближайшем будущем не ждет спокойная социальная и экономическая жизнь, и если такие решения, взятые с потолка, подготовленные отличниками экономических и юридических факультетов, но не представляющими, что такое реальная экономическая и политическая жизнь, будут продолжаться, то России не нужны санкции других стран, она снова наступит на те же грабли, которые в 80-х годах привели к кризису.

«После того как власти озвучили предложение о повышении пенсионного возраста и стало ясно, что общественный шок очень высок, что для всех это оказалось неожиданностью, нужно было принять мужественное политическое решение — отложить на 1−2 года эту реформу и провести очень широкое обсуждение и этого вопроса, и всех связанных с этим важным шагом проблем. Россия — это социальное государство. Предполагается, что заметная часть экономических решений должна быть политически обоснована и направлена на постоянно действующий механизм социального договора в обществе. Без политических решений не может быть социального развития», — высказал свою точку зрения эксперт.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»