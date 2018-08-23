Назван объем расходов на создание системы маркировки товаров

Москва, , 09:19 — REGNUM Создание в России системы маркировки товаров обойдется в 200 млрд рублей. Такие расчеты провели в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), пишут «Ведомости» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

«Расходы на создание системы оцениваются в 205,7 млрд рублей за 15 лет. 68 млрд — капитальные затраты и 137,7 млрд — операционные», — отмечает издание.

О государственных вложениях речь не идет. Ожидается, что вложения инвесторов окупятся за счет прибыли, которую дадут услуги по маркировке. Так, ЦРПТ собирается брать за услуги по 0,5 рубля без учета НДС за каждую единицу маркированного товара.

Бесплатно будут маркировать жизненно необходимые лекарства, стоимость которых не превышает 20 рублей. Также компания собирается извлекать прибыль из работы аналитиков. ЦРПТ рассчитывает на прибыль в размере 1,5 млрд рублей за первые семь лет работы проекта. Доходность при этом, как ожидается, составит 16%.

Как сообщало ИА REGNUM, проект маркировки товаров запустили в 2016 году, первыми промаркировали меховые изделия. Сегодня меха и медикаменты маркирует ФНС, табак и обувь — ЦРПТ, для алкоголя создана система ЕГАИС. Все категории товаров должны перейти под контроль ЦРПТ к 2024 году.

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