Акции «Манчестер Юнайтед» побили рекорд стоимости с момента выпуска

Манчестер, Великобритания, , 09:06 — REGNUM Стоимость акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» (Великобритания) достигла рекордного максимума на Нью-Йоркской фондовой бирже. Так, 22 августа, на момент закрытия торгов акции клуба торговались на уровне $23,1 (£17,9), что на 40% выше, чем год назад, когда акции торговались на уровне $16,5. Об этом сообщает ESPN.

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В ходе дня акции «Манчестер Юнайтед» достигли $24,2 (£18,75) — это самая высокая отметка с момента первоначального публичного размещения клуба в 2012 году. Тогда было продано 6,6 млн акций по цене $14.

Добавим, что за последние два года доход футбольного клуба превысил £500 млн. При этом в новом финансовом отчете клуба, который будет приставлен в сентябре, доход «Манчестер Юнайтед» будет составлять £575−585 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году «Манчестер Юнайтед» возглавил рейтинг самых прибыльных клубов мира, причем второй год подряд. Так, за сезон 2016/17 клуб получил доход в размере €676,3 млн. По этому показателю он опередил мадридский «Реал», доход которого составил €674,6 млн. В первую пятёрку рейтинга вошли также «Барселона» (€648,3 млн), «Бавария» (€587,8 млн) и «Манчестер Сити» (€527,7 млн).

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