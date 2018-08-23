Экс-депутат Госдумы стал учредителем «Экологии-Новосибирск»

Новосибирск, , 09:05 — REGNUM Экс-депутат Госдумы от Новосибирской области Валентин Бобырев стал совладельцем ООО «Экология-Новосибирск», которое ранее получило статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как следует из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), учредителем с 10,5% в уставном капитале компании Бобырев стал с 22 августа 2018 года (до этого у него не было доли в компании напрямую). Изменились доли и двух других учредителей — Екатерины Невзоровой и Игоря Фраинта (в сторону увеличения с 4% до 5,25%). 75% доли «Экологии-Новосибирск по-прежнему принадлежат ООО «Компания проектного финансирования» (группа «Вис»). И ещё 4% принадлежат Юрию Туктарову.

«Господину Бобыреву с сентября 2016 года принадлежит 50% в ООО «Компания Экология», которая контролировала «Экологию-Новосибирск» до сентября 2017 года, когда 75% новосибирской компании приобрела группа «Вис», — отмечает «Коммерсантъ».

Читайте также: Деньги не пахнут. Новосибирская область переходит под контроль олигархов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа стало известно, что руководителем ООО «Экология-Новосибирск» стала генеральный директор АО «Экооператор» Лариса Анисимова.

В конце июля «Экология-Новосибирск» получила статус регоператора по обращению с ТКО в Новосибирской области — с министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона было заключено соглашение. Все подготовительные мероприятия организация пообещала выполнить до 1 января 2019 года.

«Коммунальная услуга по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области будет предоставляться потребителям с 1 января 2019 года. Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, может быть заключен с региональным оператором в письменной форме или путем совершения конклюдентных действий. Срок действия настоящей оферты ограничен сроком присвоения статуса регионального оператора и составляет 10 лет», — говорится на сайте компании

Два года назад, в июле 2016 года, между «Экологией — Новосибирск» и правительством Новосибирской области подписано концессионное соглашение на строительство двух мусоросортировочных заводов для бытовых отходов и двух полигонов захоронения. Условия мусорной концессии вызвали негативную реакцию со стороны не только общественности и экологов, но и депутатского корпуса. В настоящее время действие концессии приостановлено.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирским оператором ТБО будет руководить человек из облправительства