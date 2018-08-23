«В повышении пенсионного возраста присутствует региональный аспект»

Чита, , 08:03 — REGNUM Вопрос о повышении пенсионного возраста очень непростой. С одной стороны, необходимость в повышении назрела, потому что на одного пенсионера приходится около двух работающих, которые могут его содержать. Безусловно, повышение пенсионного возраста позволит увеличить размер государственного содержания пенсионеров. С другой стороны, если взять по регионам, например Забайкалье, то в крае люди умирают гораздо раньше наступления пенсионного возраста, то есть присутствует региональный аспект, заявил корреспонденту ИА REGNUM атаман Забайкальского войскового казачьего общества Геннадий Чупин.

По его мнению, повышение пенсионного возраста — это объективная необходимость, откладывать её на завтрашний день — только усугублять ситуацию. Вопрос сложный и неоднозначный, при принятии законопроекта должны учитываться разные нюансы, которые исходят от общественников и политических партий.

«Убирать этот вопрос с повестки дня — абсолютно неправильно, но нужно находить какое-то компромиссное решение при повышении пенсионного возраста с учетом условий и уровня жизни населения в различных регионах России», — высказал свое мнение Чупин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»