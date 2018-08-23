Денег – много, времени – мало: Полпред ДФО о работе с единой субсидией

Владивосток, , 07:58 — REGNUM Средства единой субсидии на создание социальной инфраструктуры в дальневосточных регионах «выделялись с боем», и федеральных денег на эти цели получено много, заявил полпред президента России Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке.

В окружном совете приняли участие министр России по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, губернаторы дальневосточных регионов, представители федеральных и региональных властей.

«До конца года времени осталось мало. Денег на это выделено довольно много. Средства выделялись с боем. Недопустимо, чтобы в каких-то субъектах это финансирование не будет использовано», — приводит слова Трутнева пресс-служба Минвостокразвития.

Он пояснил, что регионам необходимо оценить ситуацию и принять меры по перераспределению средств. Выделенные деньги, по его словам, должны быть использованы на благо людей с максимальной эффективностью. Прежде всего, дальневосточные города и села должны получить новые школы, больницы и детские сады.

Трутнев напомнил, что создание социальной инфраструктуры станет одним из центральных вопросов на заседании президиума Госсовета РФ под руководством президента РФ Владимира Путина.

В свою очередь присутствующий на заседании Александр Козлов сообщил, что использование выделенных средств и строительство объектов находятся под его личным контролем.

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