Налоговики Югры бьют рекорды по числу исков о банкротстве

Ханты-Мансийск, , 07:53 — REGNUM Налоговики Югры подали 21 августа беспрецедентное число исков о банкротстве предприятий. Общая задолженность фирм-ответчиков перед бюджетами разного уровня составила более 122 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Арбитражном суде ХМАО.

В числе должников налоговых органов торговые предприятия ЗАО «Севернефтепродукт», ООО «Металлторг», ООО «Детская оптовая компания НВ», ООО «Рыбный мир». Требуют налоговики банкротства транспортных предприятий ООО «Норд-авто-транс» и ООО «Спецтранском», а также строительных и производственных — ООО «Югорская строительная компания № 2», ООО «Няганьспецстрой», ООО «Югорская стекло компания», ООО «Сибирский транзит» и других.

В Арбитражном суде ХМАО-Югры отмечают, что в августе 2018 года от налоговых органов в суд поступило 142 заявления о банкротстве юридических лиц, что на 63% превысило июльские показатели, когда суд принял к производству 54 иска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября 2017 года в Арбитражный суд ХМАО поступило 32 исковых заявления от межрайонной инспекции ФНС России по Сургуту.

«С момента основания в суд не поступало такого количества заявлений от одного истца за день», — отмечали тогда в суде.

Видимо, в 2018 году налоговые органы решили побить рекорд 2017 года.

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