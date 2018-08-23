«Планку пенсионного возраста стоит снизить до 58 и 63 лет»

Красноярск, , 07:39 — REGNUM Повышать пенсионный возраст необходимо, экономические предпосылки для этого есть, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Красноярского регионального отделения Союза пенсионеров России Юрий Шабалин.

Но, по его мнению, нужно поддержать не такое высокое повышение пенсионного возраста, как 63 года для женщин и 65 лет для мужчин, а самый оптимальный вариант — это 58 лет и 63 года соответственно, так как это сделано во всех бывших республиках СССР. Сегодня порядка 500 тыс. граждан из бывших советских республик въезжают в Россию для получения пенсии.

«Российское законодательство позволяет с учетом того, что граждане из бывших союзных республик жили и проживали в России, они имеют право назначать пенсию в нашей стране. Поэтому необходимость в повышении пенсионного возраста есть, чтобы из России «не выгребли» все последние деньги», — высказал свое мнение Шабалин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»