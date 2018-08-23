Компании ДФО готовы принимать выпускников вузов без опыта работы

Владивосток, , 07:37 — REGNUM Дальневосточные предприятия готовы принимать на работу выпускников высших и средне специальных учебных заведений без опыта работы, сообщил 23 августа генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

«В структуре кадровой потребности на эту категорию специалистов приходится 40%», — приводят его слова в пресс-службе агентства.

Комментируя принятую правительством РФ программу мероприятий в сфере подготовке кадров для ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа (ДФО) и поддержке молодежи на рынке труда, Ховрат пояснил, что к 2025 году в округе будет создано более 120 тысяч новых рабочих мест.

Проведенное в 2018 году исследование среди 600 дальневосточных компаний показало, что 67% от кадровой потребности приходится на рабочие специальности. Наибольшую потребность в квалифицированных специалистах испытывают предприятия в сфере добычи угля, руды и золота, строительстве туризме, транспорте и логистике.

Одновременно предполагается, что к 2025 году доля выпускников, трудоустроившихся на Дальнем Востоке в течение года после окончания учебы, достигнет 70%.

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