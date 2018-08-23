Центробанк резко увеличил закупки золота на фоне санкций США

Москва, , 07:19 — REGNUM Центральный банк Российской Федерации увеличил объемы закупки золота до максимума с начала года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

По данным издания, в условиях усиливающихся антироссийских санкций со стороны США Центробанк в июле приобрел чуть более 26 тонн золота, доведя запасы до 2 170 тонн. Общая стоимость оценивается в $77,4 млрд.

По словам редактора издания Strategic Intelligence Джима Ричардса, увеличение запасов золота является мудрым ходом со стороны президента России Владимира Путина, поскольку страна сейчас находится в состоянии финансовой войны. Избавление от американского доллара и покупка золота защитят Россию от санкций и заморозки активов, добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, уровень вложений РФ в госдолг США в настоящее время достиг объёмов 2007 года, с которого Москва начала делать крупные вложения в американские гособлигации.

В марте текущего года вложения России, которая занимала 16-ю строчку в перечне стран — держателей американских бондов, составляли $96,9 млрд, а в декабре 2017 года они составляли $102,2 млрд. Спустя 30 дней эта сумма снизилась ещё — до $48,7 млрд.

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