Эхо со стройки «Самара Арены»: фирму депутата Татарии оштрафовали

Самара, , 05:45 — REGNUM Чемпионат по футболу FIFA-2018, для проведения матчей которого в Самаре строили одноимённую арену на 45 тыс. мест, давно прошёл, а споры, связанные с нарушениями при строительстве, суды продолжают разбирать до сих пор. Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и оштрафовал генерального подрядчика ООО «ПСО «Казань» на 55 тыс. рублей за невыполнение предписания по устранению нарушений при строительстве. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ООО, принадлежащее депутату Госсовета Татарии Равилю Зиганшину, выступало генеральным подрядчиком стадиона «Самара Арена». В ходе выполнения госконтракта некоторые работы не были завершены в срок, а само строительство в итоге обошлось дороже — вместо 13,6 млрд рублей 18,9 млрд рублей. Ещё осенью 2017 года об отставании заявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, при этом добавил, что менять генподрядчика не будут. Строительство завершилось, и после этого Министерство спорта РФ обратилось с иском к генеральному подрядчику, потребовав выплаты неустойки за нарушения сроков строительства в общей сумме свыше 609 млн рублей. В мае 2018 года суд снизил запрашиваемую сумму в 589 раз — до 1,034 млн рублей. Решение суда истец в настоящее время обжалует. Заседание назначено на 27 августа 2018 года.

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22 июня 2018 года в Арбитражный суд Самарской области обратилось Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, потребовавшее привлечь генерального подрядчика к административной ответственности за невыполнение предписания. Представитель ООО «ПСО «Казань» в суде заявил, что «является генподрядчиком, не выполняя при этом функции лица, непосредственно осуществляющего строительство на объекте капитального строительства «Строительство стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Самара, в границах ул. Московское шоссе, Ракитовское шоссе, Волжское шоссе, Ташкентская, Демократическая» и не может выступать лицом, ответственным за непосредственное выполнение строительных работ с нарушением требований проектной документации, так как данные работы не осуществляло». Подрядчиком стройки было ООО «СК «Татдорстрой», с которым ПСО заключило соответствующий договор. Суд данные доводы не учёл и привлёк компанию к ответственности, оштрафовав на 55 тыс. рублей.

24 апреля 2018 года управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору назначило внеплановую выездную проверку юридического лица, которая прошла в мае. Проверялось выполнение ООО «ПСО «Казань» «требований ранее выданного ему предписания от 10 апреля 2018 года №07−745−04−18−113-КП «Об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства». Выявленные нарушения в деле не сообщаются, но в материалах суда уточняется, что «ранее ООО «ПСО «Казань» уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного административного правонарушения» в рамках трёх других дел.