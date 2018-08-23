Нефтедобывающая Saudi Aramco поставила под сомнение свой выход на IPO

Эр-Рияд, , 06:01 — REGNUM Выход на первичное публичное размещение акций компании Saudi Aramco отложен на неопределенное время, сообщает Reuters.

По данным источника, официально выход на IPO компания не отменила, но возможен вариант, что этого вообще не случится.

Напомним, первая публичная продажа акций неограниченному кругу лиц (IPO) проводится для получения доступа к капиталу расширенного круга инвесторов, либо для капитализации ожидаемых будущих доходов компании. Также после проведения IPO растет ликвидность капитала у банков.

Национальная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco является крупнейшей в мире по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. Контролирует около четверти мировых разведанных запасов черного золота.

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