Российские операторы связи планируют брать мзду с иностранных компаний

Москва, , 04:46 — REGNUM Российские операторы связи подготовили законопроект, согласно которому с 1 января 2019 иностранные интернет-компании будут обязаны оплачивать услуги по хранению их контента в России, сообщает Reuters.

Отмечается, что в законопроекте, подготовленном Ростелекомом и Мегафоном, часть затрат на исполнение требований «закона Яровой» планируется переложить на такие иностранные компании как Google и Facebook. Такие компании должны будут заключать договор с российскими операторами связи и платить им компенсацию за хранение их данных в России. При отказе платить, операторы планируют ограничивать скорость доступа к ресурсам этих компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа эксперты от операторов связи пришли к выводу, что при оптимизации расходов операторов, вызванных так называемым «законом Яровой», интернет-компании начнут повышать цены на услуги.

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