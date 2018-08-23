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Российские операторы связи планируют брать мзду с иностранных компаний

Экономика

Чтобы покрыть расходы от исполнения требований «закона Яровой»

Москва, 23 августа 2018, 04:46 — REGNUM  Российские операторы связи подготовили законопроект, согласно которому с 1 января 2019 иностранные интернет-компании будут обязаны оплачивать услуги по хранению их контента в России, сообщает Reuters.

Отмечается, что в законопроекте, подготовленном Ростелекомом и Мегафоном, часть затрат на исполнение требований «закона Яровой» планируется переложить на такие иностранные компании как Google и Facebook. Такие компании должны будут заключать договор с российскими операторами связи и платить им компенсацию за хранение их данных в России. При отказе платить, операторы планируют ограничивать скорость доступа к ресурсам этих компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа эксперты от операторов связи пришли к выводу, что при оптимизации расходов операторов, вызванных так называемым «законом Яровой», интернет-компании начнут повышать цены на услуги.

Читайте ранее в этом сюжете: Рост цен и критика МЭР: что происходит с исполнением «закона Яровой»

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