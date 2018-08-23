Украина хочет построить мост в Молдавию

Киев, , 01:42 — REGNUM Правительство Украины намерено предложить Молдавии построить мост через реку Днестр у украинского города Ямполь (Винницкой области) и молдавского населенного пункта Косэуцы. Как заявил украинский вице-премьер Владимир Кистион, инициатива принадлежит местным властям Винницкой области, передаёт ИА REGNUM.

«Это кратчайший путь из Прибалтики на Балканы. И этот проект экономически выгоден не только Украине и Молдавии, но и всему Евросоюзу», — заявил украинский чиновник.

У Киева, по его словам, есть «политическая воля» для реализации этого проекта, и в ближайшее время планируется подписать соответствующее межправительственное соглашение с Молдавией.