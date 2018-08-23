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Российские активы под ударом: швейцарский Credit Suisse заморозил $5 млрд

Экономика

Владельцы счетов не названы

Российские активы под ударом: швейцарский Credit Suisse заморозил $5 млрд
Credit Suisse

Цюрих, Швейцария, 23 августа 2018, 00:57 — REGNUM  Второй по величине швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse Group AG заморозил российские активы в размере $5 млрд из-за американских санкций, сообщает Reuters.

Владельцы счетов не названы. Аргументом в пользу заморозки названа необходимость исполнения антироссийских санкций.

Напомним, с 22 сентября начали действовать американские санкции против России, в существенной степени направленные на российский финансовый сектор. В Москве заявили, что на санкции ответят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа российский министр торговли Денис Мантуров сказал, что таким ответом может стать отказ от доллара и переход на расчеты в национальных валютах.

Читайте подробнее: РФ может ответить на санкции США расчетом в национальных валютах

Читайте ранее в этом сюжете: РФ готова отказаться от доллара, перейдя на расчёты в национальных валютах?

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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