Российские активы под ударом: швейцарский Credit Suisse заморозил $5 млрд

Цюрих, Швейцария, , 00:57 — REGNUM Второй по величине швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse Group AG заморозил российские активы в размере $5 млрд из-за американских санкций, сообщает Reuters.

Владельцы счетов не названы. Аргументом в пользу заморозки названа необходимость исполнения антироссийских санкций.

Напомним, с 22 сентября начали действовать американские санкции против России, в существенной степени направленные на российский финансовый сектор. В Москве заявили, что на санкции ответят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа российский министр торговли Денис Мантуров сказал, что таким ответом может стать отказ от доллара и переход на расчеты в национальных валютах.

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