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Цены на нефть Brent и WTI выросли более чем на 3%

Экономика

Нефть дорожает на фоне данных о сокращении запасов в США

Цены на нефть Brent и WTI выросли более чем на 3%
ptra
Нефть

Москва, 22 августа 2018, 21:52 — REGNUM  Цены на нефть эталонных марок усилили рост вечером 22 августа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21:00 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent выросла на 3,17% — до $74,93 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре подорожали на 3,34% — до $68,04 за баррель.

Цены на нефть продолжают расти на фоне новостей о сокращении запасов углеводородов в США и ослаблении курса доллара.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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