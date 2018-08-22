ЕЭК утвердила список удобрений, которые должны проходить по техрегламенту

Москва, , 20:37 — REGNUM Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила перечень удобрений, в отношении которых подача таможенной декларации должна сопровождаться подтверждением оценки соответствия техническому регламенту ЕАЭС «О требования к минеральным удобрениям». Об этом 22 августа сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на ЕЭК.

В перечень вошли пять видов удобрений: азотные, калийные, фосфорные удобрения, микроудобрения и комплексные удобрения. Технический регламент не распространяется на органические удобрения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что 40 стран заинтересованы в сотрудничестве с ЕАЭС. По его словам, новые участники планируют стать наблюдателями и членами союза.

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