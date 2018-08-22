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Юные жители Апатитов – чемпионы по авиамодельному спорту

Экономика

На международном конкурсе по авиамодельному спорту победили юные апатитчане

Варшава, 22 августа 2018, 20:20 — REGNUM  В чемпионате по авиамодельному спорту, который проходил в Польше 21−22 августа, приняли участие более 600 спортсменов из Республики Беларусь, Болгарии, Китая, США, Великобритании, Хорватии, Чешской Республики, Латвии, Эстонии, Германии, Италии, Японии, Латвии, Нидерландов, Польши Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Испании, Швейцарии, Украины и Узбекистана.

Россию представляли спортсмены Дома детского творчества города Апатиты, учащиеся объединения «Авиамодельный спорт» — Матвей Дощинский, Вадим Тарасов и Валерий Баранников под руководством мастера спорта международного класса по авиамодельному спорту Сергея Иванова.

Сборная России первенствовала в классе моделей s-9-a, заняла второе место в классе s-6-a и одержала убедительную победу в общекомандном зачете. В личном зачете

Чемпионом мира стал Матвей Дощинский, четвертое место — у Вадима Тарасова.

Чемпионы поблагодарили за оказание помощи в организации поездки компанию «ФосАгро», входящий в ее состав АО «Апатит», и лично генерального директора АО «Апатит» Андрея Абрашитова.

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