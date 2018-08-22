В Киргизии планируют построить золотоизвлекательную фабрику

Бишкек, , 20:36 — REGNUM На месторождении «Чаарат» в Чаткальском районе Жалал-Абадской области Киргизии планируется заложить капсулу под строительство золотоизвлекательной фабрики, сообщает 22 августа агентство «КирТАГ» со ссылкой на старшего геолог ЗАО «Чаарат Заав» Скаргаписа Жооданбекова.

По его словам, в настоявшее время на месторождении проводятся геологоразведочные работы по определению глубины залегания золотосодержащей руды.

Жооданбеков добавил, что объем извлекаемого золота на месторождении составляет 100 тонн, но показатель может быть увеличен в ходе разведочных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Киргизия заняла 81-е место в рейтинге 100 стран по объему золотых запасов. В течение года республике удалось увеличить запасы золота до 6,4 тонны.

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