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Италия стремится укрепить экономические связи с Китаем

Экономика

Рим особенно заинтересован в участии в сотрудничестве с Африкой

Рим, 22 августа 2018, 19:18 — REGNUM  Министерство промышленности Италии создало рабочую группу по активизации экономических отношений с Китаем, сообщает 22 августа Синьхуа со ссылкой на информацию, обнародованную ведомством.

Задачей рабочей группы объявлено укрепление двусторонней торговли и расширение инвестиций, которые позволят Италии получить статус «привилегированного партнера» в рамках реализации проекта «Пояс и путь».

«Огромный внутренний рынок Китая требует всё больше качественных товаров и предоставляет возможности как с точки зрения экспорта, так и в привлечении инвестиций», — такое заявление сделал итальянский замминистра промышленности Микеле Герачи.

Интерес итальянских компаний вызывают проекты, связанные с развитием «зеленой» экономики, привлечением в страну китайского капитала, а также африканским вектором внешней политики КНР, который, по мнению Герачи, создает условия для вовлечения Италии в международное социально-экономическое сотрудничество на Черном континенте.

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Китай и ЕС
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