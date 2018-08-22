В Казани начали отбор проектировщиков первого экорайона

Казань, , 19:13 — REGNUM В Казани состоялся первый заочный этап открытого Международного конкурса на разработку концепции и мастер-плана экорайона в Казани. В заседании жюри, которое рассмотрело 47 заявок. Принял участие глава Татарии Рустам Минниханов, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

В состав жюри вошли архитекторы, урбанисты, экономисты, представители государственной власти. Организатором конкурса выступило агентство стратегического развития «Центр».

По замыслу организаторов, проект должен соответствовать мировому тренду — это «создание не городского образа жизни в городской среде». Для участия в конкурсе были приглашены российские и зарубежные команды проектантов. Всего было подано 122 заявки, участниками конкурса стали команды архитектурных бюро из 19 стран: Бельгии, Бразилии, Великобритании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, США, Португалии, Финляндии, Чехии, Франции, Китая, Швеции. Общий призовой фонд конкурса составляет 12 млн рублей. Из них порядка 2 млн рублей получит каждый из трех финалистов конкурса, для которых также предусмотрено дополнительное вознаграждение.

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По мнению Минниханова, решение о проведении подобного конкурса — очень правильное. Это очень полезный опыт, поскольку предполагается комплексная застройка огромной территории. Очень важным является тот факт, что в проект будут вписаны те элементы, которые уже располагаются на территории застройки.

«Мы хотим, чтобы проект решал важную задачу, — это место должно стать комфортным для жизни», — заключил глава Татарии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 5 июля глава города Ильсур Метшин сообщил, что стартовал конкурс на разработку концепции и мастер-плана первого в Казани экорайона, который расположится на территории площадью 759 га в Кировском районе на месте бывшей артиллерийской базы. Последняя была расформирована в 2011 году, и участок не использовался.

Средства, вырученные от продажи земельного участка, пойдут на поддержку лиц, пострадавших от деятельности кредитно-финансовых организаций. Только у «Татфондбанка» свыше 18 тыс. кредиторов, а сумма долгов перед ними превышает 156 млрд рублей. Всего же за 2017 год в регионе разорились шесть банков.

По словам Метшина, задача проектировщиков не только спроектировать жилье, но и прописать определенный образ жизни.

«Мы ставим в техзадании не только благоустройство, озеленение, но и вопросы экологии. Где, как не в этом районе, между Волгой и экопарком Лебяжье, быть жилью XXI века с самыми строгими требованиями и запросами жителей. Я верю, что новый микрорайон Казани будет воспитывать нового жителя. Это совершенно другая планка, совершенно другая экология жизни», — заявил глава Казани.

Позднее Метшин предложил найти спонсора, чтобы тот подарил первый земельный участок или жилье в экорайоне капитану сборной Бразилии по футболу Неймару.

«Представляете, какой магнит будет? Все захотят жить по соседству с Неймаром на одной территории экорайона!», — утверждал мэр Казани.

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