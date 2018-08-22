«Отказавшись от доллара, РФ могла бы перейти на евро, йены и франки»

Москва, , 18:23 — REGNUM Рассуждая о необходимости отказа России от доллара и перехода на расчёты в национальных валютах, следует учитывать, что далеко не все страны готовы поддержать этот шаг. Об этом 22 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя соответствующую ремарку министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

«Проблема заключается в том, что есть валюты сильные и есть валюты слабые, — сказал Делягин. — Скажем, рубль в декабре 2014 года обвалился очень здорово — почти вдвое. Турецкая лира с начала 2018 года обесценилась на 38%. Для того чтобы защищаться от этого, есть стандартные процедуры валютного хеджирования, когда люди страхуются от возможных негативных колебаний. Нужно не просто перейти на торговлю валютами друг друга. Нужно ещё создать дополнительные механизмы. Это все умеют, просто нужно чуть-чуть поработать».

С другой стороны, как отметил Делягин, ряд стран действительно не готовы уходить от доллара.

«Скажем, в 2006 году мы объявили о том, что будем расширять зону обращения рубля, и через некоторое время наши китайские товарищи нам сказали: «Знаете, у нас слишком много валюты, и нам её надо куда-то девать. Поэтому мы будем платить вам не юанями, а долларами», — сказал Делягин. — Нужно переходить на твёрдую свободно конвертируемую валюту, но не доллар, а другие. Швейцарские франки, йены, евро. Безусловно, мы делаем большой подарок эмитентам этих валют и, соответственно, за этот подарок должны получить от них что-то весомое».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Денис Мантуров, рассуждая об ответе на антироссийские санкции, помимо перехода на расчёты в национальной валюте, назвал импортозамещение в сфере электронных компонентов. Недостающие комплектующие, по мнению Мантурова, будут ввозиться из стран Юго-Восточной Азии.

Таким образом предполагается дать ответ на введение новых ограничений, направленных на запрет экспорта в Россию из США продукции двойного назначения.

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