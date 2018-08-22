РФ готова отказаться от доллара, перейдя на расчёты в национальных валютах?

Москва, , 18:18 — REGNUM Для того чтобы перейти на расчёт в национальных валютах, отказавшись при этом от доллара, РФ должна заручиться соответствующим согласием её внешнеэкономических партнёров. Об этом 22 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил зампредседателя комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов, комментируя слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова об отказе РФ от доллара.

«Мы должны были этим заниматься уже давно. Странно, почему мы этого не делаем до сих пор. Гром уже грянул и не раз, — сказал Климов. — У нас за последние месяцы сократили и резервы в долларовом исчислении, и многое другое делается. Разговоры ещё с 2008 года шли о том, что страны БРИКС должны между собой рассчитываться в национальных валютах. Но дело вот в чём — это вопрос не только к России».

Как отметил Климов, у России есть партнёры, с которыми надо рассчитываться и которые должны согласиться на переход в расчёты в национальных валютах.

«Но проблема в том, что инерция долларового измерения настолько сильна, что когда люди ведут расчёты в национальных валютах, они всё равно ориентируются на долларовый курс, — сказал Климов. — Это нонсенс. Это большая тема, которую за два дня не решить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, возможным ответом на антироссийские санкции США является переход на расчёты в национальных валютах.

Кроме того, чиновник отметил, что переход на расчёты в национальных валютах позволяет уйти от связанных с долларом ограничений, а новые американские санкции грозят негативными последствиями для российских поставок в третьи страны.

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