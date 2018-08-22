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Объём теневой экономики Украины составляет треть ВВП страны

Экономика

По сравнению с 2017 годом показатель увеличился на 4%

Объём теневой экономики Украины составляет треть ВВП страны
Цитата из х/ф «Иван». Реж. Александр Довженко. 1932. СССР
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Киев, 22 августа 2018, 17:57 — REGNUM  Доля теневой экономики Украины по итогам I квартала 2018 года составила 33% от ВВП страны. Такие данные приводит 22 августа пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины.

Как сообщается, по сравнению с I кварталом 2017 года данный показатель увеличился на четыре процентных пункта.

Наибольший рост теневого сегмента произошёл в финансовом и страховом секторах, а также в транспортной, почтовой и курьерской деятельности.

Сокращение доли теневого бизнеса зафиксировано в перерабатывающей и добывающей промышленностях, в оптовой и розничной торговле.

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Социально-экономический кризис на Украине
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