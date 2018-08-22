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В Севастополе хотят избежать транспортного коллапса при постройке «Тавриды»

Экономика

Власти города хотят построить альтернативные заезды в город на время строительных работ

В Севастополе хотят избежать транспортного коллапса при постройке «Тавриды»
Федеральная трасса

Севастополь, 22 августа 2018, 17:57 — REGNUM  В Севастополе откроют альтернативные заезды в город после начала строительства восьмого участка федеральной трассы «Тавриды». Об этом журналистам 22 августа сообщил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

«Когда начнётся строительство восьмого участка, будет расширяться эстакада, а также выполняться понижение уровня до восьми метров. Это невозможно будет сделать одновременно с движением, когда начнётся реконструкция Ялтинского кольца — развязка будет в двух уровнях эстакады — это точно остановит въезд в город. Видимо, стоит построить, отремонтировать дорогу через Балаклаву», — заметил Овсянников.

По его мнению, этот вопрос нужно решать уже сейчас, чтобы в 2019 году, когда начнётся строительство восьмого участка «Тавриды», не произошёл транспортный коллапс.

«Все необходимые документы по определению единственного поставщика в лице компании «ВАД» направлены. Это даёт уверенности, что до конца 2020 года вся трасса на территории Севастополя будет построена в срок», — пояснил губернатор.

Напомним, длина будущей главной транспортной артерии полуострова составит — 250,7 км, в том числе 13,2 км — по Севастополю. Дорога будет включать в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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