Финансовая гвардия Италии изымает документы группы Benetton

Генуя, Италия, , 17:45 — REGNUM Сотрудники Финансовой гвардии Италии производят выемку документов в генуэзских офисах двух дочерних компаний группы Benetton — Atlantia и Autostrade per l'Italia, сообщает Italia Oggi в среду, 22 августа.

Правоохранительные органы выясняют степень ответственности этих компаний в обрушении моста Моранди. Одним из предъявленных обвинений может стать обвинение в непредумышленном массовом убийстве, кроме того — в необеспечении безопасности на транспортном объекте, приведшем к массовой гибели людей.

Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека, в том числе трое несовершеннолетних. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению.

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Правительство намерено разорвать концессионный контракт без выплаты компенсации и взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро. Также итальянские власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все остальные концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации.