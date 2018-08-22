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В костромском психоневрологическом интернате отремонтируют два отделения

Экономика

На эти цели будет потрачено 36,4 миллионов рублей

В костромском психоневрологическом интернате отремонтируют два отделения
Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия
В психбольнице

д. Сумароково, Костромская область, 22 августа 2018, 17:44 — REGNUM  В Костромской области отремонтируют два отделения Сусанинского психоневрологического интерната — жилой корпус № 1 в деревне Сумароково и отделение милосердия № 2 в селе Владимирово, сообщает пресс-служба губернатора области. Пенсионный фонд России направит на эти цели субсидии на сумму 34 миллиона 575 тысяч рублей. Еще 1 миллиона 820 тысяч рублей будет выделено из бюджета региона.

С июня текущего года ремонт начат в жилом корпусе № 1 в деревне Сумароково. Как отмечает пресс-служба, рабочие выполнили демонтажные работы; работы по усилению и гидроизоляции фундамента; устройству гнёзд под металлические балки в несущих стенах; подготовили основу под полы первого этажа; оборудовали систему водоснабжения и водоотведения. Местные власти обещают завершить капремонт до конца 2018 года.

Справка ИА REGNUM. Сусанинский психоневрологический интернат Костромской области был открыт в 1997 года в селе Владимирово Сусанинского района. Интернат обслуживает 500 инвалидов.

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