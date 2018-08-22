На Тамбовщине создан совет по реализации приоритетных национальных проектов

Тамбов, , 17:41 — REGNUM Для эффективной реализации на территории региона указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» создан совет по реализации приоритетных национальных проектов в Тамбовской области из 16 человек, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Соответствующее постановление на днях подписал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

В состав совета вошли 16 человек. В их числе — вице-губернаторы, каждый из которых курирует работу по исполнению соответствующего национального проекта на территории региона, а также руководители ряда общественных и финансовых организаций. Председателем совета является Александр Никитин.

Экспертное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности совета возложено на управление экономической политики администрации области, организационное — на управление регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области.

Вопрос о реализации в регионе федеральных программ был рассмотрен ранее на еженедельном совещании у главы администрации Тамбовской области. Губернатор Александр Никитин призвал своих заместителей и всех руководителей органов исполнительной власти проявлять большую активность по участию в формируемых национальных проектах и федеральных программах на 2019 год. В соответствующие министерства направлены региональные предложения по участию во всех двенадцати национальных проектах, идет активная наработка программ области по основным направлениям стратегического развития.

Их успешная реализация до 2024 года будет способствовать решению задач развития человеческого потенциала и самореализации, повышения уровня и качества жизни тамбовчан, осуществления прорывного научно-технологического и экономического развития региона. Эти задачи как приоритетные были закреплены в новой, принятой в июне текущего года, стратегии развития области