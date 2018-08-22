Костромскую птицефабрику оштрафовали на 17 тысяч рублей

Кострома, , 17:28 — REGNUM Птицефабрику «Костромская» в Никольском сельском поселении Костромской области оштрафовали на 17 тысяч рублей за несоблюдение норм законодательства, сообщает областное управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям. В связи с обнаружением вируса птичьего гриппа, с 20 декабря 2017 года по 24 января текущего года областное управление провело проверку предприятия.

По итогам проверки были выявлены нарушения законодательства:

не предусмотрена термообработка приготовляемой кормосмеси непосредственно на птицефабрике;

нарушена периодичность исследования воды;

для лечебных целей птицы применялась субстанция антибиотика, которую не допускается использовать для лечебных целей;

в ветеринарной аптеке предприятия совместно с другими лекарственными препаратами хранился масляный раствор витамина для ветеринарного применения с истёкшим сроком годности.

Птицефабрика с претензиями не согласилось и обжаловала их в районном, а затем в областном суде Костромской области.

Суд подтвердил постановления Роспотребнадзора законными. Назначенный штраф «Костромская» птицефабрика уплатила в полном объёме.

На данный момент по факту второй зарегистрированной вспышки птичьего гриппа управление Россельхознадзора проводит внеплановая проверку птицефабрики.

ИА REGNUM напоминает, что в начале августа 2018 года на птицефабрике «Костромская» была выявлена вторая по счету вспышка птичьего гриппа. Первая вспышка была обнаружена в декабре 2017 года. Тогда к ликвидации очага инфекции привлекли военных. Было уничтожено все поголовье кур — около 600 тысяч птиц. Источник заражения так и не нашли.

Отметим, что птицефабрика «Костромская» является одним из крупнейших в регионе производителем яиц и мяса птицы.