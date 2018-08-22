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Костромскую птицефабрику оштрафовали на 17 тысяч рублей

Экономика

Роспотребнадзор нашел несколько нарушений на предприятии, на котором за последнее время дважды происходили вспышки птичьего гриппа

Костромскую птицефабрику оштрафовали на 17 тысяч рублей
Иллюстрация: Government.ru
На птицефабрике

Кострома, 22 августа 2018, 17:28 — REGNUM  Птицефабрику «Костромская» в Никольском сельском поселении Костромской области оштрафовали на 17 тысяч рублей за несоблюдение норм законодательства, сообщает областное управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям. В связи с обнаружением вируса птичьего гриппа, с 20 декабря 2017 года по 24 января текущего года областное управление провело проверку предприятия.

По итогам проверки были выявлены нарушения законодательства:

  • не предусмотрена термообработка приготовляемой кормосмеси непосредственно на птицефабрике;
  • нарушена периодичность исследования воды;
  • для лечебных целей птицы применялась субстанция антибиотика, которую не допускается использовать для лечебных целей;
  • в ветеринарной аптеке предприятия совместно с другими лекарственными препаратами хранился масляный раствор витамина для ветеринарного применения с истёкшим сроком годности.

Птицефабрика с претензиями не согласилось и обжаловала их в районном, а затем в областном суде Костромской области.

Суд подтвердил постановления Роспотребнадзора законными. Назначенный штраф «Костромская» птицефабрика уплатила в полном объёме.

На данный момент по факту второй зарегистрированной вспышки птичьего гриппа управление Россельхознадзора проводит внеплановая проверку птицефабрики.

ИА REGNUM напоминает, что в начале августа 2018 года на птицефабрике «Костромская» была выявлена вторая по счету вспышка птичьего гриппа. Первая вспышка была обнаружена в декабре 2017 года. Тогда к ликвидации очага инфекции привлекли военных. Было уничтожено все поголовье кур — около 600 тысяч птиц. Источник заражения так и не нашли.

Отметим, что птицефабрика «Костромская» является одним из крупнейших в регионе производителем яиц и мяса птицы.

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Птичий грипп
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