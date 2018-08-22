«Ради развития бизнеса ЦБ РФ полностью игнорирует интересы граждан РФ»

Москва, , 17:12 — REGNUM Аргументы Центрального банка РФ о том, что микрофинансовые организации повышают финансовую грамотность населения, сродни доводам о том, что существование бандитов повышает грамотность населения в части обеспечения собственной безопасности, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую позицию ЦБ РФ, изложенную регулятором 21 августа в ответе на запрос редакции.

Также отметим, что, по мнению Банка России, микрофинансовые институты обеспечивают доступность финансовых услуг для тех потребителей, которым недоступны банковские продукты.

«Эти аргументы были бы вполне убедительными, если бы Банк России регулировал МФО и не допустил бы их вырождения в ростовщические структуры, — сказал Делягин. — Если бы Банк России определил максимальный уровень процентной ставки у МФО (сейчас она и 830% годовых иногда превышает), то тогда его объяснения соответствовали бы действительности. Но в современной ситуации это объяснение выглядит как издевательство».

Развивая эту мысль, Делягин пояснил, почему именно гражданам РФ стали порой недоступны банковские кредиты.

«Потому что у них нет доходов, чтобы выплачивать банкам 20% годовых или 15% годовых, — сказал экономист. — Но получается, что эти люди выталкиваются в микрофинансовые организации, где процентные ставки на порядок больше и где этих людей обдирают как липку. Насчет аргумента, что МФО повышают финансовую грамотность населения, то это примерно то же самое, что существование бандитов повышает грамотность населения в части безопасности. Банк РФ ради развития бизнеса полностью игнорирует интересы и права граждан РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на информацию Объединённого кредитного бюро, с января по март 2018 года в Российской Федерации умножилось количество граждан, признанных банкротами. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года таковых стало в полтора раза больше. За всё время существования института потребительского банкротства в России банкротами признали 59 тысяч граждан.

Кроме того, отметим, что Центральный банк РФ за первое полугодие 2018 года выявил около 1900 организаций, занимавшихся нелегальным кредитованием населения. По данным регулятора, количество таких «чёрных кредиторов» по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросло вдвое.

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