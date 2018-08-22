Регионы Италии не успевают решить, какие нужны инвестиции в инфраструктуру

Рим, , 17:04 — REGNUM Местным властям Италии может не хватить времени на принятие решений о том, в какие объекты инфраструктуры следует направить инвестиции в первую очередь, сообщает La Stampa в среду, 22 августа.

Правительство страны попросило местные власти представить список первоочередных объектов и указать необходимые объемы финансирования в 10-дневный срок, но он недостаточен для местных администраций, где нет ресурсов для быстрого проведения таких исследований.

Как сообщалось ранее, после трагедии с обрушением моста Моранди в Генуе итальянские власти приняли решение о вложении 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры в течение ближайших 15 лет. По экспертным данным, более половины такой инфраструктуры построено полвека назад и ранее.

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Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди в Генуе погибли 43 человека, в том числе трое несовершеннолетних. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению. Правительство намерено разорвать концессионный контракт без выплаты компенсации и взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро. Также итальянские власти намерены пересмотреть все остальные концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации.