«Центробанк РФ поставил МФО в ситуацию, когда им невыгодно работать честно»

Москва, , 16:55 — REGNUM Если бы Банк России думал о безопасности потребителей, то в сфере микрофинансового кредитования не было бандитских процентов, убеждён экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление экономического советника пресс-службы Банка России Екатерины Глебовой, уверенной, что требование запрета МФО из-за отдельных нарушений в этом секторе аналогично требованию запретить автотранспорт из-за периодически случающихся ДТП.

«Госпожа Глебова, наверное, не подозревает, что есть такое явление, как правила дорожного движения, — сказал Делягин. — Они разработаны специально для того, чтобы меньше людей погибало в авариях. Помимо правил дорожного движения, есть ещё и кодекс, который разработан специально для того, чтобы карать тех, кто вдруг решит давить людей. Банк РФ, насколько я понимаю, не установил правил дорожного движения для деятельности МФО».

По словам Делягина, если бы ЦБ РФ подумал о безопасности потребителей, то в РФ не было бандитских процентов в сфере микрокредитования.

«Я абсолютно убеждён, что большинство МФО — это честные структуры, возглавляемые честными и достойными людьми, но они поставлены в условия, когда им выгоднее грабить людей, чем работать по-честному, — сказал Делягин. — Причём поставлены в условия не каким-нибудь оккупантом или полусумасшедшим маньяком, а милыми и уважаемыми людьми из ЦБ РФ».

Напомним, что 21 августа в беседе с корреспондентом ИА REGNUM экономический советник пресс-службы Центрального банка РФ Екатерина Глебова, отвечая на вопрос о том, не пора ли прервать существование в РФ института микрофинансовых организаций, сравнила ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями. По мнению экономического советника, «у нас каждый год на дорогах гибнут сотни тысяч людей», но «никто не предлагает запретить автомобильный транспорт».

«Это примерно то же самое — микрофинансовые услуги, ими нужно просто грамотно, умело пользоваться, — сказала Глебова. — Некоторые пишут: «Закройте МФО, потому что они закабаляют граждан». Но это как с автомобилем — не убивает автомобиль граждан. Убивает тот, кто не умеет пользоваться».

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