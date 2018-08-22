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Предприниматели Узбекистана и Таджикистана заключили контракты на $133 млн

Экономика

В бизнес-форуме приняли участие 400 представителей бизнес-сообщества двух стран

Ташкент, 22 августа 2018, 19:23 — REGNUM  В ходе узбекско-таджикского бизнес-форума в Ташкенте, который состоялся в рамках визита главы Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан, было подписано 58 документов на общую сумму $133,2 млн, сообщает 22 августа агентство УзА.

В бизнес-форуме приняли участие 400 представителей бизнес-сообщества двух стран. Стороны подписали 52 экспортных контракта, 3 импортных контракта и 3 документа о финансовом сотрудничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили выставку «Сделано в Таджикистане». 21 августа президент Таджикистана поблагодарил предпринимателей за участие в выставке товаров в Ташкенте.

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Таджико-узбекские отношения
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