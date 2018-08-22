«Катастрофа!» – Михаил Делягин о результатах работы Центрального банка РФ

Москва, , 16:47 — REGNUM Российская банковская система проявляет признаки деградации, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию Центрального банка России о том, что в некоторых регионах РФ не представлены кредитные организации.

«Это проявление деградации банковской системы РФ, если господа из Банка России говорят, что у нас есть регионы, где банковские услуги недоступны (не районы, а регионы — то есть субъекты федерации!) для населения, — сказал Делягин. — Мне казалось, что Сбербанк есть везде. Вероятно, я ошибаюсь, и регулятор так регулирует банковскую систему, что в некоторых регионах банковские услуги стали недоступны. Эта катастрофа — результат деятельности ЦБ РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 21 августа пресс-служба Банка России в ответе на официальный запрос редакции объяснила, зачем РФ нужны МФО:

«Микрофинансовые институты обеспечивают доступность финансовых услуг для тех потребителей, которым не доступны банковские продукты (банки отказывают в кредитах), работают в регионах, где не представлены кредитные организации, предлагают финансовые продукты, отсутствующие в продуктовых линейках банков, способствуют повышению финансовой грамотности и формированию кредитных историй своих клиентов».

Кроме того, в ЦБ убеждены, что рынок микрофинансирования — часть финансовой системы страны, которая не конкурирует с кредитными организациями, а дополняет банковский сегмент.

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