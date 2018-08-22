В Казахстане значительно выросли цены на пшеницу

Астана, , 16:41 — REGNUM В Казахстане растут цены на пшеницу — стоимость одной тонны зерна третьего сорта составляет 49 тыс. тенге ($135), что на 40% больше, чем в 2017 году, заявил министр сельского хозяйства республики Умирзак Шукеев. Об этом 22 августа сообщает издание «Хабар 24».

По словам министра, в республике возникали проблемы с ценами на дизельное топливо. Стоимость ГСМ для нужд сельского хозяйства ниже рыночной, но она остается высокой из-за услуг операторов.

Отметим, в 2018 году в Казахстане планируют собрать 20 млн тонн зерна. Основные сельскохозяйственные регионы Казахстана приступят к уборке урожая в конце августа, начале сентября.

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