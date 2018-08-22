Ленобласть перевыполняет бюджет-2018 по доходам

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 16:17 — REGNUM Бюджет Ленинградской области по доходам за первую половину 2018 года выполнен на 57,7% от плановых значений — в областную казну поступило 60,5 млрд рублей. Об этом 22 августа сообщили в правительстве Ленобласти.

Наибольший удельный вес в доходах региона по-прежнему занимают налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций и акцизы.

При этом выполнение расходной части бюджета за первые шесть месяцев 2018 года составило 46,1% от плана — потрачено по различным статьям свыше 54,2 млрд рублей. Это более чем на 4 млрд рублей превышает расходы областного бюджета в первом полугодии 2017 года. Наиболее значительные средства израсходованы на образование, здравоохранение и социальную поддержку жителей региона.

Как объясняют власти Ленобласти, наиболее крупные расходы бюджета, например, на завершение строительных и дорожных работ, расчеты с поставщиками и подрядчиками, производятся в конце года, чем и объясняется цифра ниже 50% в расходной части.

«Регион сохраняет статус субъекта РФ с одним из наименьших уровней долговой нагрузки в стране», — подчеркивают в правительстве Ленобласти.

Ленинградская область несколько лет назад взяла курс на неуклонное сокращение объема государственного долга и расходов на его обслуживание, и продолжает придерживаться этой финансовой политики.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне депутаты Заксобрания Ленинградской области приняли закон, согласно которому доходы областного бюджета в 2018 году увеличены до 105 млрд рублей, а расходы — до 117,9 млрд рублей. Дефицит бюджета — 12,9 млрд рублей, что составляет 13,2% от уровня собственных доходов региона. Он покрывается за счет остатков денежных средств с прошлого бюджетного года.

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